FESTIVAL DE BUSAN 2017: la sélection dévoilée !

La sélection de la 22e édition du Festival de Busan, principal manifestation dédiée au cinéma en Asie, vient d'être dévoilée.

Nous vous indiquions hier que le festival s'ouvrirait par Glass Garden, un drame au curieux pitch réalisé par la Coréen Shin Su-Won. Retrouvez des premières images de ce film en cliquant ici.

La compétition New Current est, comme chaque année, consacrée aux découvertes du continent asiatique. Nous reviendrons prochainement en détails sur ces dix longs métrages réalisés par des espoirs venant cette année de Corée, de Chine, de Hong-Kong, de Taïwan, d'Inde et d'Iran. Le jury de cette compétition est composé du réalisateur américain Oliver Stone, du réalisateur iranien Bahman Ghobadi, de la directrice de la photographie française Agnès Godard, du réalisateur philippin Lav Diaz et du réalisateur coréen Jang Sun-Woo.

De très nombreux longs métrages seront présentés en avant première, parmi lesquels The Third Murder du Japonais Hirokazu Kore-Eda, The Brawler de l'Indien Anurag Kashyap, Our Time Will Come de la Taïwanaise Ann Hui, Side Job du Japonais Ryuichi Hiroki, Close-Knit de la Japonaise Naoko Ogigami, Walking Past the Future du Chinois Li Ruijun, Sea Serpent du Philippin Joseph Israel Laban, The Seen and the Unseen de l'Indonésienne Kamila Andini, Vers la lumière de la Japonaise Naomi Kawase, They de l'Iranienne Anahita Ghazvinizadeh, Samui Song du Thaïlandais Pen-Ek Ratanaruang, Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa, Marlina the Murderer in Four Acts de l'Indonésienne Mouly Sourya, Smaller and Smaller Circles du Philippin Raya Martin, Outrage Coda du Japonais Takeshi Kitano ou encore Dragonfly Eyes du Chinois Xu Bing.

Le programme Korean Cinema Today proposera comme son nom l'indique un panorama de nouveaux longs métrages coréens tandis que la section Midnight Passion présentera des films de genre du monde entier.

La section World Cinema sera constituée d'avant premières venant du reste du monde hors Asie, telles que Les Bonnes manières des Brésiliens Marco Dutra et Juliana Rojas, Downsizing de l'Américain Alexander Payne, The Square du Suédois Ruben Östlund, Faute d'amour du Russe Andrei Zviagintsev, Un beau soleil intérieur de la Française Claire Denis, Le Musée des merveilles de l'Américain Todd Haynes, Zama de l'Argentine Lucrecia Martel, La Lune de Jupiter du Hongrois Kornel Mundruczo ou encore The Florida Project de l'Américain Sean Baker.

La section Flash Forward mettra quant à elle en avant des tout nouveaux talents du cinéma mondial, tels que l'Islandais Winter Brothers de Hlynur Palmason, Goliath du Suisse Dominik Locher, Beach Rats de l'Américaine Eliza Hittman, Seule la terre du Britannique Francis Lee ou encore Jeune femme de Léonor Serraille.

Un hommage sera rendu au Japonais Seijun Suzuki, disparu cette année. Le film de clôture du festival sera Love Education de la Taïwanaise Sylvia Chang.

Nous reviendrons très prochainement sur les films de cette sélection. Pour tous les détails, rendez-vous sur le site officiel !

