CÉSAR 2019: le palmarès

Les César ont été décernés ! Et si La Douleur, En Liberté et Pupille ont fait choux blanc chaque autre favori est reparti avec quelques statuettes dans sa besace. Jusqu’à la Garde et les Frères Sisters sont les deux films le plus récompensés avec 4 César chacun. Découvrez les lauréats ci-dessous !

César du meilleur film

Jusqu’à la garde de Xavier Legrand

César de la meilleure actrice

Léa Drucker (Jusqu’à la garde)

César de la meilleure réalisation

Jacques Audiard (Les Frères Sisters)

César du meilleur acteur

Alex Lutz (Guy)

César du meilleur film étranger

Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda

César de la meilleure musique originale

Vincent Blanchard et Romain Greffe (Guy)

César du meilleur acteur dans un second rôle

Philippe Katerine (Le Grand bain)

César d’honneur

Robert Redford

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Karin Viard (Les Chatouilles)

César du meilleur court-métrage

Les Petites mains de Rémi Allier

César du meilleur scénario original

Xavier Legrand (Jusqu’à la garde)

César des meilleurs décors

Michel Barthélémy (Les Frères Sisters)

César des meilleurs costumes

Pierre-Jean Larroque (Mademoiselle de Joncquières)

César du public

Olivier Baroux (Les Tuches 3)

César du meilleur long métrage d'animation

Dilili à Paris de Michel Ocelot

César du meilleur court métrage d'animation

Vilaine fille d'Ayce Kartal

César du meilleur scénario adapté

Andréa Bescond et Eric Métayer (Les Chatouilles d'après les pièces de théâtre Les Chatouilles et La Danse de la colère)

César du meilleur premier film

Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin

César du meilleur documentaire

Ne juge, ni soumise de Jean Libon et Yves Hinant

César du meilleur son

Brigitte Taillandier, Valérie de Loof et Cyril Holtz (Les Frères Sisters)

César du meilleur montage

Yorgos Lamprinos (Jusqu’à la garde)



César du meilleur espoir masculin

Dylan Robert (Shéhérazade)

César de la meilleure photographie

Benoît Debie (Les Frères Sisters)

César du meilleur espoir féminin

Kenza Fortas (Shéhérazade)

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !