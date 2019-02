FESTIVAL DE GERARDMER 2019: le palmarès !

Découvrez ci-dessous le palmarès de la 26e édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer !

Grand Prix

Puppet Master: the Littlest Reich, Sonny Laguna, Tommy Wiklund

Prix du jury

Aniara, Pella Kagerman, Hugo Lilja & The Unthinkable, Crazy Pictures

Prix de la critique

The Unthinkable, Crazy Pictures

Prix du public

Puppet Master: the Littlest Reich, Sonny Laguna, Tommy Wiklund

Prix du jury SyFy

The Witch: part 1. The Subversion, Park Hoon-jung

Prix du jury jeune

The Unthinkable, Crazy Pictures

Prix de la meilleure musique originale

Puppet Master: the Littlest Reich, Sonny Laguna, Tommy Wiklund

Grand Prix du court métrage

Diversion, Mathieu Mégemont

Mélanie Bioux