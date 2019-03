Good time… Bad Time… Ragtime… C’est en 1982 que Miloš Forman subit son premier gros revers : budget énorme, remontage imposé par le producteur Dino de Laurentis, accueil mitigé, échec public … Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce Ragtime le chef d’œuvre incompris de l’auteur. Adapté de l’œuvre sublime d’E. L. Doctorow, Ragtime, qui raconte « les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux différents dans le New York du début du siècle qui s’éveille au jazz, au ragtime », renait aujourd’hui dans les salles françaises, grâce au distributeur Lost Films Distribution. Et si cela ne suffisait pas, le film ressort aussi dans deux superbes éditions blu-ray et DVD, grâce à nos amis d’Arte et de L’Atelier d’images. L’occasion de redécouvrir dans des conditions exceptionnelles ce film magnifique, que beaucoup considèrent comme le meilleur du cinéaste (oui, devant Amadeus ou Vol au-dessus d’un nid de coucou). Histoire de participer à la fête, on vous offre dès aujourd’hui la possibilité de gagner deux exemplaires (un blu-ray et un DVD), en participant à notre petit concours.