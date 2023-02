FESTIVAL DE GÉRARDMER 2023 : jour 3

Huesera est un très beau film mexicain sur la question du choix, des injonctions familiales et sociétales. L'histoire ? Une femme tiraillée entre son ancienne vie et son présent que la maternité va faire basculer. Premier long métrage de Michelle Garza Cervera, premier gros coup de cœur de l'équipe.

Alex Lutz et Quentin Reynaud sont décidément inséparables : après le palpitant Cinquième set, ils se retrouvent dans En plein feu, un film autour de trois générations d'hommes face à la Nature embrasée. Beaucoup d'éléments réunis pour nous séduire et d'images inédites pour le cinéma français, malheureusement la thématique du deuil est exploitée à l'excès.

S'en est suivi La Pietà, une fable baroque et poétique sur la maternité et le syndrome de Münchhausen inversé. C'est un film flamboyant et drôle qui va au bout se proposition. Eduardo Casanova est un cinéaste à suivre !

Enfin, première grosse déception de l'équipe : Memory of Water de Saara Saarela. Du young adulte insipide, truffé de clichés. Que vient faire cette dystopie dispensable en compétition à Gérardmer ?