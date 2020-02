FESTIVAL DE GERARDMER 2020: le palmarès !

Découvrez ci-dessous le palmarès de la 27e édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer !

Grand Prix

Saint Maud de Rose Glass

Prix du jury

Howling village de Takashi Shimizu

Prix de la critique

Saint Maud de Rose Glass

Prix du public

1BR : The Apartment, David Marmor

Prix du jury jeune

Saint Maud de Rose Glass

Prix de la meilleure musique originale

Saint Maud par Adam Janota Bzowski

Grand Prix du court métrage

Dibbuk de Dayan D. Oualid

