OSCARS 2019: le palmarès

Le palmarès des Oscars a été dévoilé ! Découvrez les films primés ci-dessous.

Meilleur film

Green book : Sur les routes du sud de Peter Farrelly

Meilleur réalisateur

Alfonso Cuaron pour Roma

Meilleure actrice

Olivia Colman (La Favorite)

Meilleur acteur

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Meilleur acteur dans un second rôle

Mahershala Ali (Green book : Sur les routes du sud)

Meilleure actrice dans un second rôle

Regina King (Si Beale Street pouvait parler)

Meilleur film d'animation

Spider-Man : New generation de Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodny Rothman

Meilleur court métrage d'animation

Bao de Domee Shi et Becky Neiman-Cobb

Meilleur scénario adapté

BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan, Charlie Watchel, David Rabinowitz, Kevin Willmott et Spike Lee d’après le livre de Ron Stallworth

Meilleur scénario original

Green book : Sur les routes du sud, Nick Vallelonga, Brian Currie et Peter Farrelly

Meilleure photographie

Roma, Alfonso Cuaron

Meilleur documentaire

Free solo, Elisabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin

Meilleur court métrage documentaire

Period, end of sentence, Rayka Zehtabchi et Melissa Berton

Meilleur court-métrage

Skin, Guy Nattiv et Jaime ray Newman

Meilleur film en langue étrangère

Roma d’Alfonso Cuaron

Meilleur montage

Bohemian Rhapsody, John Ottman

Meilleur montage sonore

Bohemian Rhapsody, John Warhurst et Nina Hartstone

Meilleur son

Bohemian Rhapsody, Paul Massey, Tim Cavagin et John Casali

Meilleure musique

Black Panther, Ludwig Göransson

Meilleurs décors

Black Panther, Hannah Beachler et Jay Hart

Meilleur chanson

“Shallow” (A Star is born), Lady Gaga, Mark Ronson, Antony Rossomando, Andrew Wyatt et Bradley Cooper

Meilleurs maquillages et coiffures

Vice, Greg Cannom, Kate Biscoe et Patricia DeHaney

Meilleurs costumes

Black Panther, Ruth E. Carter

Meilleurs effets spéciaux

First Man : Le Premier homme sur la lune, Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles et J.D. Schwalm

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !