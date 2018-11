LE CINEMA FRANÇAIS C’EST DE LA MERDE MANDALE FINALE : le nouveau volume en précommande !

Cette phrase on l'a tous dit ! Et pourtant...

Après le succès des deux premiers volet, les auteurs de Distorsion se sont lancés dans un nouveau (et dernier ?) volume de leur titre toujours aussi provocateur mais au contenu toujours aussi alléchant ! L’équipe à en effet décidé d’aller à contre courant de cette idée reçue qui voudrait que le cinéma hexagonal soit pauvre et limité à des drames indé dans un 2 pièces cuisines et exhume à travers 164 pages, 75 nouveaux films (des chef d'œuvres, des raretés, des pépites et des films oubliés!) qui vous prouveront le contraire !

Ils ont creusés, fouillés et déterrés tout un tas d'œuvres qui valent le détour, mais surtout ils se sont fait plaisir à (re)découvrir pour nous, toutes ces pelloches qui font que l'on peut être fier de notre cinéma! Avec aussi une illustration inédite par Jan Kounen et un avant-propos signé Christophe Lambert !

Donc pour vous, pour offrir à noël et/ou pour propager la bonne parole c'est ici : EN PRÉCOMMANDE DÈS AUJOURD'HUI !

Pour plus d’info rendez-vous sur la page Facebook de Distorsion