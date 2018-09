ETRANGE FESTIVAL : le triomphe de The Spy Gone North

Le film sud-coréen The Spy Gone North de Yoon Jong-Bin a remporté les deux prix principaux de l'édition 2018 de L'Etrange festival, le Grand prix du jury et le prix du public. The Spy Gone North raconte l'incroyable histoire de "Black Venus", un espion sud-coréen chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord. Il sortira le 7 novembre prochain en France.