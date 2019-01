FESTIVAL DE GERARDMER 2019: les jury au complet !

On savait que le jury du prochain festival de Gerardmer serait présidé par les réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern. On connaît désormais la composition du jury.

A leurs côtés figureront l'actrice Àstrid Berg- Frisbey (Un barrage contre le Pacifique, La Fille du puisatier, Pirates des Caraïbes: la Fontaine de Jouvence), l'actrice Vanessa Demouy (Nos Plus Belles Vacances, Daddy Cool, Chacun sa vie), le réalisateur et scénariste Fabrice du Welz (Calvaire, Vinyan, Alléluia ), l'actrice Marie Gillain (L'Appât, Le Bossu, Toutes nos envies), l'actrice Ana Girardot (Simon Werner a disparu.., La Prochaine fois je viserai le cœur, Saint Amour) et enfin le réalisateur Yann Gonzalez(Les Rencontres d’après minuit, Un Couteau dans le cœur.

Le Jury court-métrage sera quand à lui présidé par la comédienne, humoriste & metteur en scène Julie Ferrier (Musée haut, musée bas, Micmacs à tire-larigot, L’Arnacœur). Ce jury sera complété par le réalisateur et scénariste Vincent Mariette (Tristesse Club, Les Fauves), le réalisateur et scénariste Sébastien Marnier (L'Heure de la sortie), et le groupe electro Zombie Zombie.

Le festival de Gerardmer sera à suivre en direct sur FilmDeCulte, du 30 janvier au 03 février. Retrouvez la compétition complète en cliquant ici.

Nicolas Gilquin

