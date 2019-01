FESTIVAL DE GERARDMER 2019: deux hommages dévoilés

Deux hommages seront réservés lors du prochain Festival du Film Fantastique de Gérardmer, l'un au réalisateur américain Eli Roth, l'autre au comédien Allemand Udo Kier. Si le réalisateur à fait ses preuves en co-créant le genre du torture porn avec des films comme Cabin fever, Hostel et sa première suite Hostel II, il est ensuite allez compter fleurette au mondo avec Green Inferno avant de s'en aller remaker deux thrillers Knock knock et Death wish et d'avoir fait un détour dernièrement dans le conte fantastique enfantin via La Prophétie de l'horloge. Udo Kier, lui aussi est un habitué du genre puisqu'on le retrouve au générique de Chair pour Frankenstein et Du sang pour Dracula de Paul Morrissey, Spermula de Charles Matton, le Suspiria de Dario Argento, ou plus récemment Halloween et Lords of Salem de Rob Zombie. Les deux artistes seront présent aux hommages et croiseront donc le chemin de Gustave Kervern et Benoît Delépine présidents de cette nouvelle édition.