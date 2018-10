FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN : Le palmarès

Le jury présidé par le réalisateur américain Alexander Payne a rendu son verdict et son palmarès. High Life de Claire Denis n'y figure pas bien qu'il est incontestablement provoqué le buzz de cette 66e édition. Le film a néanmoins reçu le prix de la critique.



Coquillage d'or : Entre dos aguas d'Isaki Lacuesta (Espagne)

Prix spécial du jury : Alpha, the Right to Kill de Brillante Mendoza (Philippines)

Coquillage d'argent du meilleur réalisateur : le metteur en scène argentin Benjamín Naishtat pour Rojo

Coquillage d'argent de la meilleure actrice : Pia Tjelta pour Blind Spot de Tuva Novotny (Norvège)

Coquillage d'argent du meilleur acteur : Dario Grandinetti pour Rojo de Benjamín Naishtat (Argentine)

Prix du jury pour le meilleur scénario : Paul Laverty pour Yuli d'Iciar Bollain (Espagne), et Louis Garrel et Jean-Claude Carrière pour L'homme fidèle de Louis Garrel

Prix du jury pour la meilleure photographie : Pedro Sotero pour Rojo