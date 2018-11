DOGMAN : sortie Blu-Ray, DVD et VOD

Depuis la sortie de Gomora, inspiré du livre de dénonciation de la Camorra du journaliste napolitain Roberto Saviano, on suit de près la carrière du réalisateur Matteo Garrone. Deux fois récompensé d’un Grand Prix du jury au festival de Cannes (pour Gomora et Reality), il revient sur le devant de la scène cette année avec Dogman, pour lequel Marcello Fonte reçoit le prix d'interprétation masculine.

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...

C’est aujourd’hui que Dogman en Blu-Ray, DVD et VOD, dans une édition agrémentée d’une interview du réalisateur, d’un making of et de storyboards. Et comme d’hab, on vous propose de gagner des exemplaires en jouant à notre petit jeu concours !