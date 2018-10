La Warner Bros. ne sait toujours pas comment vendre ses films de super-héros. Elle a mis en ligne vendredi soir une nouvelle bande-annonce de plus de 5 minutes d'Aquaman, film qui sortira le 19 décembre prochain. Et les images ne sont guère rassurantes. Si James Wan (Conjuring) est talentueux, l'abus d'effets spéciaux numériques et le jeu de Jason Momoa (Aquaman, donc) n'inspirent qu'une confiance très limitée...