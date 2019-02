FESTIVAL DE BERLIN 2019 : le palmarès

Gloire à Juliette Binoche. La présidente du jury du 69e Festival de Berlin n'a pas oublié les deux meilleurs films de cette édition, Synonymes de Navad Lapid et Gloire à Dieu de François Ozon, respectivement Ours d'or et Grand prix du jury.



Le palmarès



Ours d'or : Synonymes de Navad Lapid

Grand prix du jury : Grâce à Dieu de François Ozon

Ours d’argent du meilleur réalisateur : Angela Schanelec pour I Was at home, but

Ours d’argent de la meilleur actrice : Yong Mei pour So Long My Son

Ours d’argent du meilleur acteur : Wang Jingchun pour So Long, My Son

Ours d’argent du meilleur scénario : Claudio Giovannesi, Roberto Saviano et Maurizio Braucci pour La Paranza dei Bambini

Prix Alfred-Bauer qui récompense l’originalité : System Crasher de Nora Fingscheidt

Prix de la contribution artistique : Rasmus Videbæk pour la photographie de Out Stealing Horses