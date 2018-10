FESTIVAL WAR ON SCREEN : le palmarès

La 6e édition de War On Screen, festival international de cinéma, s'est achevée le dimanche 7 octobre à Châlons-en-Champagne (Marne), avec la proclamation du palmarès. Le jury présidé par Bertrand Blier, a décerné son grand prix à Chris the Swiss, de la réalisatrice suisse Anja Kofmel, film passé par la Semaine de la critique et sortir mercredi dernier. Los Silencios de la réalisatrice brésilienne Beatriz Seigner a obtenu une mention du jury. Le prix de la mise en scène est revenu au très beau Cold War, de Pavel Pawlikowski, alors que le public a primé Funan, film d'animation de Denis Do sur la guerre civile au Cambodge.