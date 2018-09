MOSTRA DE VENISE : Roma remporte le Lion d'or

Le président mexicain du jury de la 75e Mostra de Venise Guillermo del Toro a couronné le réalisateur... mexicain Alfonso Cuaron pour son film en noir et blanc Roma, qui repart avec le prestigieux Lion d'or. A noter que le film est distribué dans le monde entier par le géant américain du streaming Netflix et que donc plane une incertitude sur sa diffusion dans les salles françaises...



Le palmarès complet :

Lion d'or : Roma d'Alfonso Cuarón, avec Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa. Production Netflix...Grand Prix du Jury : The Favourite de Yorgos Lanthimos

Prix de la mise en scène : Jacques Audiard pour Les Frères Sisters

Prix du meilleur acteur : Willem Dafoe pour At Eternity’s Gate de Julian Schnabel

Prix de la meilleure actrice : Olivia Colman pour The Favourite de Yorgos Lanthimos

Prix du meilleur scénario : Ethan et Joel Coen pour The Ballad of Buster Scruggs

Prix spécial du jury : The Nightingale de Jennifer Kent



Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !