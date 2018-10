1848. Entraîneur de pur-sang, l'aristocrate Blaskovich est tué par son ancien ami, l'officier Von Oettingen, venu l'arrêter pour trahison. Devenu orphelin, son fils Ernő est chassé du château confisqué par le traitre pour sa fille Klara. Des années plus tard, Ernő mène une vie aventureuse entre les champs de courses et les conquêtes féminines. Mais le sentiment de vengeance ne l’a pas quitté. Sa revanche va prendre les traits d’un cheval magnifique, réputé indomptable : Kincsem. Une jeune femme montre aussi un vif intérêt pour Kincsem : Klára von Oettingen…

KINCSEM est le plus gros budget du cinéma hongrois depuis dix ans, avec 15 millions $. Classé 3è du box-office local en 2017 avec 460 000 entrées (devant Thor, Les Gardiens de la Galaxie 2 ou encore Pirates des Caraïbes 5), c’est le plus gros succès hongrois depuis 10 ans !

