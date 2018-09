FESTIVAL DE DEAUVILLE : Le palmarès complet

Voici le palmarès complet du 44e Festival du film américain de Deauville

Grand Prix : THUNDER ROAD de Jim Cummings

Prix du Jury : AMERICAN ANIMALS de Bart Layton

Prix du Jury : NIGHT COMES ON de Jordana Spiro

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation : WE THE ANIMALS de Jeremiah Zagar

Prix de la Critique : BLINDSPOTTING de Carlos López Estrada

Prix du Public de la Ville de Deauville : PUZZLE de Marc Turtletaub

Prix Littéraire Lucien Barrière : John Grisham pour son roman Le Cas Fitzgerald

Prix d’Ornano-Valenti : LES CHATOUILLES d’Andréa Bescond et Eric Métayer