FESTIVAL DE TORONTO : Green Book prix du public

Et si Peter Farrely obtenait l'Oscar du meilleur film ? Son film Green Book avec les acteurs Mahershala Ali et Viggo Mortensen, vient d'obtenir le prix du public du Festival de Toronto, un indicateur fiable dans la course aux Oscars - au moins pour les nominations. Green Book raconte l'histoire d'un vigile italo-américain nommé Tony Lip est engagé comme chauffeur pour le Dr. Don Shirley, un célèbre pianiste de jazz qui part en tournée dans le sud conservateur des Etats-Unis.

A noter que le nouveau film de Barry Jenkins If Beale Street Could Talk a pris la deuxième place de la consultation, devant Roma d'Alfonso Cuarón.