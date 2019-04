FESTIVAL DE BEAUNE 2019: le palmarès !

Découvrez ci-dessous le palmarès de la 11e édition du Festival du Film Policier de Beaune !

Grand Prix

Face à la nuit, Wi Ding Ho

Prix du jury

Alpha – The Right to kill, Brillante Ma. Mendoza & Piranhas, Claudio Giovannesi

Prix de la critique

El Reino, Rodrigo Sorogoyen

Prix Spécial Police

Les Oiseaux de passage, Cristina Gallego et Ciro Guerra

Prix Sang Neuf

Dragged across Concrete, S. Craig Zahler

