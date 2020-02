CÉSAR 2020: le palmarès

Les César ont été décernés ! Et si tout le monde à un peu gagné et que personne n’a vraiment perdu (ah si Hors normes est reparti bredouille...), c'est le favori Les Misérables qui est rentré chez lui avec le plus de statuettes (4 pour être plus précis) dans sa besace. Découvrez les lauréats ci-dessous !

César du meilleur film

Les Misérables de Ladj Ly

César du meilleur réalisateur

Roman Polanski (J’Accuse)

César de la meilleure actrice

Anaïs Demoustier (Alice et le Maire)

César du meilleur acteur

Roschdy Zem (Roubaix, une lumière)

César du meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud (Grâce à Dieu)

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Fanny Ardant (La Belle époque)

César de la meilleure musique originale

Dan Levy (J’ai perdu mon corps)

César du meilleur film étranger

Parasite de Bong Joon-ho

César de la meilleure photographie

Claire Marathon (Portrait de la jeune fille en feu)

César du meilleur montage

Flora Volpelière (Les Misérables)



César du meilleur scénario original

Nicolas Bedos (La Belle époque)

César du meilleur scénario adapté

Roman Polanski et Robert Harris (J’accuse d'après le roman D. de Robert Harris)

César du meilleur son

Nicolas Cantin, Thomas Desjonquères, Raphaëll Mouterde, Olivier Goinard, Randy Thom (Le Chant du loup)

César du public

Les Misérables de Ladj Ly

César du meilleur court-métrage

Pile Poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller

César du meilleur documentaire

M de Yolande Zauberman

César du meilleur premier film

Papicha de Mounia Meddour

César du meilleur long métrage d'animation

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

César du meilleur court métrage d'animation

La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel

César du meilleur espoir féminin

Lyna Khoudri (Papicha)

César des meilleurs costumes

Pascaline Chavanne (J’accuse)

César des meilleurs décors

Stéphane Rozenbaum (La Belle époque)

César du meilleur espoir masculin

Alexis Manenti (Les Misérables)

