FESTIVAL DE CANNES 2019: le palmarès !

Ca y est Cannes 2019 c'est fini et palmarès, dont le jury était présidé par Alejandro González Iñárritu, a été dévoilé ! Découvrez-le ci-dessous.

Palme d'or

Parasite, Bong Joon-ho

Grand Prix

Atlantique, Mati Diop

Prix de la mise en scène

Jean Pierre et Luc Dardenne pour Le Jeune Ahmed

Prix d'interprétation féminine

Emily Beecham pour Little Joe

Prix d'interprétation masculine

Antonio Banderas pour Douleur et gloire

Prix du scénario

Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu

Prix du jury

Ex-aequo Les Miserables de Ladj Ly et Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

Mention spéciale

It Must be heaven d’Elia Suleiman

Caméra d'or

Nuestras Madres, César Díaz

Le Jury du court métrage a décerné la Palme d’Or va à La distance entre le ciel et nous de Vasilis Kekatos, et une mention spéciale a été décernée à Monstruo Dios d’Agustina San Martín

La section Un certain regard, présidée par Nadine Labaki a aussi rendu son palmarès :

Prix Un certain regard

La Vie invisible d'Euridice Gusmao de Karim Aïnouz

Prix du Jury

Viendra le feu d'Oliver Laxe

Prix d’interprétation

Chiara Mastroianni pour Chambre 212 de Christophe Honoré

Prix de la mise en scène

Kantemir Balagov pour Une grande fille

Prix spécial du Jury

Liberté d’Albert Serra

Coup de coeur du Jury

ex-aequo La Femme de mon frère de Monia Chokri et The Climb de Michael Angelo Covino

Le Jury de l’Œil d’Or présidé par la réalisatrice Yolande Zaubermana a décerné son prix aux documentaires For Sama de Waad al-Khateab et Edward Watts et La Cordillère des songes de Patricio Guzmán.

Pour la Quinzaine des réalisateurs, le prix SACD est décerné à Une fille facile de Rebecca Zlotowski, alors que le prix EuropaCinemas a été remporté par Alice et le Maire de Nicolas Pariser

Dans la section Semaine de la critique, le Grand prix est revenu à J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

Et enfin, la Queer Palm termine dans les mains de Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu.

