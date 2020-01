FESTIVAL DE GERARDMER 2020: la sélection !

La sélection du 27e Festival du Film Fantastique de Gérardmer a été dévoilée ! En attendant notre compte-rendu quotidien qui chroniquera chacun des films retenus, découvrez la sélection ci-dessous...



















Compétition

1BR: The Apartment, David Marmor

Blood quantum, Jeff Barnaby

Howling village, Takashi Shimizu

Répertoire des villes disparues, Denis Côté

Saint Maud, Rose Glass

Sea fever, Neasa Hardiman

Snatchers, Stephen Cedars & Benji Kleiman

The Room, Christian Volckman

The Vigil, Keith Thomas

Vivarium, Lorcan Finnegan

Hors compétition

I See you, Adam Randall

Jumbo, Zoé Wittock

La Dernière vie de Simon, Léo Karmann

Leap of faith: William Friedkin on The Exorcist, Alexandre O. Philippe

Memory : Les Origines d’Alien, Alexandre O. Philippe

Rabid, Jen Soska & Sylvia Soska

Samsam, Tanguy de Kermel

The Lodge, Veronika Franz & Severin Fiala

Warning : Do not play, Kim Jin-won

La Nuit Hammer

Une fille… pour le Diable, Peter Sykes

Dr Jekyll et Sister Hyde, Roy Ward Baker

La Momie sanglante, Seth Holt

La Nuit décalée

Alien crystal palace, Arielle Dombasle

Aquaslash, Renaud Gauthier

Satanic panic, Chelsea Stardust

Le Festival international du film fantastique de Gérardmer rendra également hommage au cinéma fantastique français à travers une grande rétrospective (La Cité des enfants perdus, Le Pacte des loups, Blueberry, Calvaire, A l’interieur, Sheitan, La Horde, Ne te retourne pas, Amer, The Divide, Vincent n’a pas d’écailles, Personal shopper, Revenge, La Nuit a dévoré le monde, L’Heure de la sortie, Les Particules, Yves) en la présence d’une vingtaine de cinéastes qui ont façonné le genre en France et poursuivent son évolution aujourd’hui.

+ Compétition courts métrages

+ Retromania (Häxan – The Esoteric cut de Benjamin Christensen, Le Crocodile de la mort de Tobe Hooper, Les Lèvres rouge de Harry Kümel)

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer sera comme chaque année à suivre en direct sur FilmDeCulte, du 29 janvier au 02 février.

