FESTIVAL DE GÉRARDMER 2023 : jour 4

Après Vivarium, Lorcan Finnegan revient à Gérardmer en compétition avec The Nocebo Effect. Le film est porté par un casting solide - entre autres Eva Green et le délicieux Mark Strong - mais la grande découverte est celle de l'actrice philippine Chai Fonacier. La mise en place semble originale, on peut s'attendre à une belle surprise mais celle-ci n'arrive jamais. Malgré de bons passages, le récit est sur des rails.

Zeria, le premier film d'animation d'Harry Cleven (en compétition), divise et n'est pas film spécialement plaisant à regarder. Effectivement, il nous rappelle autant Eraserhead que les pires moments de la vallée de l'étrange. Pour certains, une poésie peut toucher quand de nombreux autres resteront à la porte de ce film de marionnettes étiré sur une heure.

Tropique, hors compétition, est le premier film de fiction d'Edouard Salier et raconte le parcours de deux jumeaux animés par le même désir de participer à une mission spatiale. Leur destin d'excellence semble tout tracé mais un drame vient rebattre les cartes. Un film sur les contradictions dans la gémellité, sur la réalisation de soi-même et la dépendance à l'autre. Porté par des comédiens remarquables, c'est un récit poignant avec un scénario au cordeau. Incompréhensible qu'il ne soit pas en compétition.

S'en est suivi le film espagnol de Raul Cerezo et Fernando Gonzalez Gomez, The Eldery (hors compétition). Malgré des thématiques intéressantes et une fin hallucinée, le film, qui traite du danger des personnes du troisième âge, enchaîne...des jumpscares du troisième âge ! Il aurait pu séduire mais cède à la facilité. Dommage !

Enfin, de It à It follows, Victor Garcia a bien fait ses devoirs ! Réalisateur habitué aux suites DTV, il signe ici un film espagnol co-produit par Warner qui ravira les ados souhaitant se faire peur au cinéma. The Communion Girl (hors compétition) est un ride fun et calibré.