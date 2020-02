OSCARS 2020: le palmarès

Le palmarès des Oscars a été dévoilé ! Découvrez les films primés ci-dessous.

Meilleur film

Parasite de Bong Joon-ho

Meilleur réalisateur

Bong Joon-ho pour Parasite

Meilleure actrice

Renée Zellweger (Judy)

Meilleur acteur

Joaquin Phoenix (Joker)

Meilleur acteur dans un second rôle

Brad Pitt (Once upon a time…in Hollywood)

Meilleure actrice dans un second rôle

Laura Dern (Marriage story)

Meilleur film d'animation

Toy story 4 de Josh Cooley, Mark Nielsen et Jonas Rivera

Meilleur court métrage d'animation

Hair love de Matthew A. Cherry et Karen Rupert Toliver

Meilleur scénario adapté

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Meilleur scénario original

Parasite, Bong Joon-hoHan Jin Won

Meilleure photographie

1917, Roger Deakins

Meilleur documentaire

American Factory, Steven Bognar, Julia Reichert et Jeff Reichert

Meilleur court métrage documentaire

Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl), Elena Andreicheva

Meilleur court-métrage

The Neighbor’s Window, Marshall Curry

Meilleur film international

Parasite de Bong Joon-Ho

Meilleur montage

Le Mans 66, Michael McCusker et Andrew Buckland

Meilleur montage sonore

Le Mans 66, Donald Sylvester

Meilleur mixage son

1917, Mark Taylor et Stuart Wilson

Meilleure musique

Joker, Hildur Guonadottir

Meilleurs décors et direction artistique

Once upon a time… in Hollywood, Barbara Ling et Nancy Haigh

Meilleur chanson

“(I’m Gonna) Love Me Again” (Rocketman), Bernie Taupin, Elton John et Taron Egerton

Meilleurs maquillages et coiffures

Scandale, Kazuhiro Tsujikazu Hiro, Anne Morgan et Vivian Baker

Meilleurs costumes

Les Filles du docteur March, Jacqueline Durran

Meilleurs effets spéciaux

1917, Guillaume Rocheron, Greg Butler et Dominic Tuohy

