FESTIVAL DE CANNES 2018: le film d'ouverture dévoilé !

L'annonce est officielle, le film d'ouverture du prochain Festival de Cannes a été désigné.

Il s'agit de The Dead don’t die, le nouveau long métrage de l'Américain Jim Jarmush. Le réalisateur de Dead man et Ghost dog, Broken flowers ou encore Down by law dirige un casting monstrueux avec notemment Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Iggy Pop ou encore Tom Waits.

Le pitch: Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville.

The Dead don’t die sortira le 14 mai en France en même temps que sa présentation cannoise.

