THE SEEN & THE UNSEEN: 1eres images d'une découverte indonésienne sélectionnée à Toronto

Une jeune fille de 10 ans s'évade dans une réalité onirique pour affronter la perte de son frère jumeau.

Voici le pitch de The Seen & the Unseen, second long métrage de la réalisatrice indonésienne Kamila Andini. Ce film porté sur l'imaginaire sera dévoilé à la rentrée au Festival de Toronto, dans le cadre de la section Platform, la catégorie compétitive du festival.

De belles premières images de The Seen & the Unseen ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

