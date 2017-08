FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE 2017: un hommage à Darren Aronofsky

On connaissait déjà trois hommages au programme du prochain Festival du Cinéma Américain de Deauville, consacrés à Laura Dern, Jeff Goldblum et Michelle Rodriguez. Un quatrième hommage s'ajoute au menu, et celui-ci sera dédié au réalisateur américain Darren Aronofsky. Révélé par l'ovni Pi qui fut projeté en compétition à Deauville, Aronofsky est revenu à Deauville avec l'hallucinant Requiem for a Dream. Après l'échec de The Fountain, le cinéaste remporte le Lion d'or à Venise pour son drame The Wrestler avec Mickey Rourke et signe ensuite le thriller horrifique Black Swan, énorme succès au box-office couvert de nominations aux Oscars.

Son nouveau film, Mother !, sera projeté en avant-première au festival. La bande annonce de ce long métrage avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem et Michelle Pfeiffer vient d'être dévoilée, retrouvez-la en cliquant ici. Une superbe affiche américaine a été mise en ligne, ainsi que l'affiche qui sera semble t-il utilisée pour la sortie française: découvrez ces posters dans notre galerie.

La 43e edition du Festival International du Cinéma Américain de Deauville aura lieu du 1er au 10 septembre. Le président du jury sera le réalisateur français Michel Hazanavicius, tandis que la présidente du jury de la révélation sera la réalisatrice et actrice française Emmanuelle Bercot.

Deux premiers films de la sélection ont déjà filtré: il s'agit de Dayveon (qui sortira en France le 27 septembre sous le titre Stupid Things), premier long métrage de Amman Abbasi, et du Château de verre, nouveau film de Destin Daniel Cretton (States of Grace) avec Brie Larson.

Le Festival International du Cinéma Américain de Deauville sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source: Le Public Système Cinéma

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !