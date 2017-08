Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus.

Voici le pitch de Mother !, le nouveau film réalisé par l'Américain Darren Aronofsky, trois ans après Noé. Le cinéaste revient au thriller horrifique après la réussite de Black Swan, qui a valu à Natalie Portman l'Oscar de la meilleur actrice. Au casting de Mother !, on retrouve Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris ou encore Kristen Wiig. Mother ! sera dévoilé en compétition à la Mostra de Venise, retrouvez la sélection officielle en cliquant ici.

Une première affiche très intrigante avait été mise en ligne il y a quelques mois, puis un premier teaser il y a quelques jours. C'est désormais une première bande annonce qui est disponible. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

Mother ! sortira en France le 13 septembre.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !