9 DOIGTS: gros plan sur le film noir en compétition à Locarno

9 doigts commence à la manière d’un film noir : la nuit, dans une gare, un homme du nom de Magloire prend la fuite. Sans bagages et sans avenir. Comme il tombe sur un paquet d’argent, les ennuis commencent. Une bande est à ses trousses, dont il finit otage, puis complice. C’est la bande de Kurtz. Suite à un braquage raté, ils embarquent tous à bord d’un cargo dont le tonnage suspect est aussi volatile que mortifère. Rien ne se passe comme prévu – le poison et la folie gagnent le bord. Les hommes de Kurtz s’avèrent être les jouets d’une machination conduite par le mystérieux « 9 Doigts »…

Il s'agit du nouveau long métrage réalisé par le Français F.J. Ossang, après L'Affaire des divisions Morituri, Le Trésor des îles chiennes, Docteur Chance et plus récemment Dharma Guns (La succession Starkov). A l'affiche: Paul Hamy , Damien Bonnard , Pascal Greggory ou encore Gaspard Ulliel. Ce film est diffusé ce mercredi en compétition au Festival de Locarno. Retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images de 9 doigts (qui sortira le 3 janvier en France) ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

