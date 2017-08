MADEMOISELLE PARADIS: 1eres images du drame autrichien sélectionné à Toronto

Une pianiste viennoise du 18e siècle, aveugle, tente à l'aide d'un médecin de retrouver la vue.

Voici le pitch de Mademoiselle Paradis (Licht pour son titre original), nouveau long métrage de l'Autrichienne Barbara Albert. Ce film est produit par le documentariste Nikolaus Geyrhalter (Homo sapiens, Notre pain quotidien). Dans le rôle principal, on retrouve la jeune Allemande Maria-Victoria Dragus, vue dans Le Ruban blanc, 24 semaines ou récemment dans Baccalauréat. Mademoiselle Paradis sera dévoilé dans la section Platform du Festival de Toronto, la catégorie compétitive du festival.

Des premières images de ce film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

