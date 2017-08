DESTROYER: Nicole Kidman dans un thriller réalisé par Karyn Kusama ?

Avec trois films à Cannes (Mise à mort du cerf sacré, Les Proies - tous les deux primés - et How to Talk to Girls at Parties) avec un prix à la carrière à la clef, une citation à l'Oscar en début d'année pour sa prestation dans Lion et l'excellent buzz critique de la série Big Little Lies, l'année 2017 a été très bonne pour Nicole Kidman. L'actrice australienne, qu'on verra également prochainement dans la saison 2 de Top of the Lake, aurait ajouté un nouveau titre à sa longue liste de projet.

Kidman serait pressentie pour jouer le rôle principal de Destroyer, un thriller écrit et réalisé par l'Américaine Karyn Kusama. Révélée par Girlfight, Kusama a fait un retour remarqué avec l'excellent thriller horrifique The Invitation. Le pitch de Destroyer n'est pas encore connu, mais le film serait centré sur l'épopée personnelle d'une héroïne "comme on en voit peu dans le genre". Plus d'informations à suivre...

