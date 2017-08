CONTES DE JUILLET: 1eres images du nouveau Guillaume Brac sélectionné à Locarno

Paris et sa banlieue. Deux histoires, quatre filles, quatre garçons, un jour d’été qui les changera à jamais. Dans la première partie, Milena et Lucie, deux collègues de travail, profitent d’un dimanche ensoleillé pour aller se baigner à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Leur rencontre avec Jean transforme le cours de la journée et met à mal leur amitié naissante. Dans la deuxième, Hanne, une étudiante norvégienne en échange à Paris, se trouve subitement aux prises avec trois hommes. Tandis que les festivités du 14 juillet battent leur plein, Andrea, Roman et Sipan passent la soirée à la Cité Universitaire avec elle et Salomé, sa voisine de chambre...

Contes de juillet est le nouveau long métrage de Guillaume Brac, révélé par son moyen métrage Un monde sans femme. Brac a réalisé ensuite un beau premier long métrage, Tonnerre, sorti chez nous en 2014. Contes de juillet est diffusé ce jeudi hors compétition au Festival de Locarno. Retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images de Contes de juillet ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

