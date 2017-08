Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus.

Voici le pitch de Mother !, nouveau long métrage de l'Américain Darren Aronofsky. A l'affiche: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris ou encore Kristen Wiig. Mother ! sera présenté en compétition à la Mostra de Venise, retrouvez la sélection officielle en cliquant ici.

Une première affiche très intrigante avait été dévoilée il y a quelques mois. C'est désormais un premier mystérieux teaser qui a été mis en ligne. Découvrez-le en cliquant ci-dessus !

Mother ! sortira en France le 13 septembre.

