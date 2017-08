DÉCÈS: Sam Shepard (1943-2017)

L'acteur, scénariste et réalisateur américain Sam Shepard est décédé. Sam Shepard apparaît pour la première fois au cinéma en 1970 dans la comédie Brand X, mais ce n'est qu'en 1978 qu'on le reverra sur grand écran, dans Renaldo et Clara de Bob Dylan et Les Moissons du ciel de Terrence Malick. En 1983, l'acteur reçoit une citation à l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour sa prestation dans L’Étoffe des héros. Il s'illustre ensuite chez Robert Altman (Fool for Love), Volker Schlöndorff (The Voyager), Scott Hicks (La Neige tombait sur les cèdres), Sean Penn (The Pledge) ou Ridley Scott (La Chute du faucon noir).

Plus récemment, Shepard joue dans N'oublie jamais de Nick Cassavetes, Don't Come Knocking de Wim Wenders, L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford de Andrew Dominik, Mud de Jeff Nichols ou Cold in July de Jim Mickle. Il retrouve Jeff Nichols sur Midnight Special, sorti l'année dernière. On le retrouve une dernière fois à l'écran dans Never Here de Camille Thoman, un thriller qui vient de commencer à tourner en festivals.

Dramaturge, Sam Shepard était également scénariste. Il a co-écrit Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni ou Paris, Texas de Wim Wenders. Sam Shepard avait 73 ans.