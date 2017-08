COCOTE: gros plan sur une découverte dominicaine sélectionnée à Locarno

Jardinier et chrétien évangélique, Alberto revient dans sa ville natale pour assister aux obsèques de son père, assassiné par un homme influent. Pour pleurer le défunt, il est contraint de prendre part à des cérémonies religieuses contraires à sa volonté et à ses croyances...

Voici le pitch de Cocote, second long métrage du Dominicain Nelson Carlo De Los Santos Arias. Ce film figure dans la section Signs of Life du prochain Festival de Locarno, retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images du film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

