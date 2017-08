LA NUIT OÙ J'AI NAGÉ: 1eres images du nouveau Damien Manivel sélectionné à la Mostra de Venise

Les montagnes enneigées du Japon. Comme chaque nuit, un poissonnier se rend au marché en ville. Réveillé par son départ, son fils de six ans n’arrive pas à se rendormir. Dans la maison où tout le monde dort, le petit garçon fait un dessin qu’il glisse dans son cartable. Le matin, sa silhouette pleine de sommeil s’écarte du chemin de l’école et titube dans la neige, vers la ville...

Voici le pitch de La Nuit où j'ai nagé, un long métrage co-réalisé par le Français Damien Manivel et le Japonais Kohei Igarashi. Le Parc, premier long métrage de Manivel, est sorti en début d'année en France. Igarashi a lui été remarqué avec Hold Your Breath Like a Lover, sélectionné à Locarno. La Nuit où j'ai nagé est sélectionné à la Mostra de Venise, dans la section Orizzonti. Retrouvez la sélection officielle en cliquant ici.

Des premières images de La Nuit où j'ai nagé ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !