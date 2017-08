PROJET: Elisabeth Moss en rock star pour Alex Ross Perry ?

L'actrice Elisabeth Moss (les séries télévisées Mad Men, Top of the Lake ou plus récemment The Handmaid's Tale) pourrait retrouver le réalisateur Alex Ross Perry pour un nouveau projet. La comédienne a déjà été dirigée par le cinéaste dans la comédie dramatique Listen Up Philip puis dans le thriller horrifique Queen of Earth.

Dans ce nouveau projet encore sans titre, Moss incarnerait une rock star, qui serait également une mère alcoolique et accro aux drogues. On n'en pas pas plus pour le moment. Elisabeth Moss sera bientôt présente sur les écrans dans la brillante Palme d'or The Square de Ruben Östlund. Le dernier film en date d'Alex Ross Perry, Golden Exist, devrait prochainement sortir chez nous. Retrouvez la critique de ce film et un premier teaser en cliquant ici.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !