FESTIVAL DE LOCARNO 2017: gros plan en images sur la compétition

Coup d'envoi aujourd'hui du Festival de Locarno ! Sa 70e édition se déroulera du 2 au 12 août. Quelles seront les découvertes de ce festival dédié au cinéma d'auteur et aux nouveaux talents ?

18 longs métrages figurent en compétition cette année. L'an passé, c'est la Bulgare Ralitza Petrova qui s'est imposée avec son drame Godless. Quel sera le choix du jury présidé cette année par Olivier Assayas ? Retrouvez notre gros plan détaillé sur la compétition dans notre dossier spécial, et notre focus en images sur la compétition dans notre galerie.

Compétition

9 doigts, FJ Ossang (France)

Les Bonnes manières, Marco Dutra & Juliana Rojas (Brésil)

Charleston, Andrei Cretulescu (Roumanie)

Did You Wonder Who Fired the Gun ?, Travis Wilkerson (Etats-Unis)

On the Seventh Day, Jim McKay (Etats-Unis)

Freiheit, Jan Speckenbach (Allemagne)

Gemini, Aaron Katz (Etats-Unis)

Gli Asteroidi, Germano Maccioni (Italie)

Goliath, Dominik Locher (Suisse)

Good Luck, Ben Russell (Etats-Unis)

La Telenovela errante, Raoul Ruiz & Valeria Sarmiento (Chili)

Lucky, John Caroll Lynch (Etats-Unis)

Madame Hyde, Serge Bozon (France)

Mrs Fang, Wang Bing (Chine)

Dragonfly Eyes, Xu Bing (Chine)

Ta peau si lisse, Denis Côté (Canada)

Vinterbrodre, Hlynur Palmason (Danemark)

Wajib, Annemarie Jacir (Palestine)

