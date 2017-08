Clara, une infirmière esseulée de la périphérie de São Paulo, est engagée par la riche et mystérieuse Ana comme nounou de son futur enfant. Les deux femmes développent un lien fort, mais une nuit particulière va tout changer...

Voici le pitch de As Boas Maneiras (Les Bonnes manières), le nouveau long métrage du duo formé par Marco Dutra et Juliana Rojas. Nous vous présentions il y a quelques jours les premières images de ce nouveau film réalisé par ces deux jeunes cinéastes brésiliens, découverts avec le déjà très curieux Trabalhar cansa. As Boas Maneiras figure en compétition du prochain Festival de Locarno, retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

Une première bande annonce de As Boas Maneiras a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !