Call Me By Your Name raconte la romance entre un jeune homme de 17 ans et un ami de ses parents lors de vacances d'été sur la riviera italienne.

Ce long métrage est réalisé par l'Italien Luca Guadagnino (Amore, A Bigger Splash). Il met en scène Armie Hammer, Amira Casar et la découverte Timothée Chalamet. Sa musique a été composée par Sufjan Stevens. Call Me By Your Name est une adaptation du roman Plus tard ou jamais d'André Aciman. Le film a récolté un beau buzz après ses présentations à Sundance puis à la Berlinale. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Call Me By Your Name sortira le 10 janvier en France. Une première bande annonce vient d'être dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

