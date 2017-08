REVENGE: 1eres images du film d'horreur français sélectionné à Toronto

Trois riches chefs d’entreprise quadragénaires, mariés et bons pères de famille se retrouvent pour leur partie de chasse annuelle dans une zone désertique de canyons. Un moyen pour eux d’évacuer leur stress et d’affirmer leur virilité armes à la main. Mais cette fois, l’un d’eux est venu avec sa jeune maîtresse, une lolita ultra sexy qui attise rapidement la convoitise des deux autres. Les choses dérapent. Dans l'enfer du désert, la jeune femme laissée pour morte reprend vie... Et la partie de chasse se transforme en une impitoyable chasse à l'homme...

Voici le pitch de Revenge, premier long métrage de la Française Coralie Fargeat. Coralie Fargeat a été remarquée avec ses courts métrages Le Télégramme et Reality+. Ce film d'horreur vient d'être sélectionné au Festival de Toronto, dans la section Midnight Madness consacrée au cinéma de genre. Ce festival aura lieu du 7 au 17 septembre.

Des premières images de Revenge ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

