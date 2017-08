E-BOOK: Juliette Binoche dans une comédie réalisée par Olivier Assayas

Olivier Assayas est cette semaine président du jury du Festival de Locarno. Il en a profité pour en dire un peu plus sur son nouveau projet, intitulé E-Book. Il s'agirait d'une comédie se déroulant dans le monde de l'édition parisienne, et dans laquelle les acteurs et les dialogues joueront un rôle clef. Ce serait un nouveau changement de registre pour le réalisateur après son film fantastique Personal Shopper et son drame psychologique Sils Maria.

Olivier Assayas retrouvera son actrice de Sils Maria, Juliette Binoche. A ses côtés: Guillaume Canet, Vincent Macaigne, Christa Theret et Pascal Gregory. Assayas avait un projet anglophone, le thriller Idol's Eye avec Robert Pattinson et Sylvester Stallone, dont le tournage devait démarrer en début d'année - à suivre donc.

Juliette Binoche sera elle à l'affiche à la rentrée du superbe Un beau soleil intérieur de Claire Denis.

Source

