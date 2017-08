BOX-OFFICE FRANCE: "La Planète des singes" et "Cars 3" s'épuisent aux 1eres séances Paris

La Planète des singes: suprématie a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Mais avec 2737 entrées dans 27 salles, le film démarre largement moins bien que les deux premiers épisodes du reboot qui avaient tous les deux avoisiné les 4000 entrées. Cars 3 suit avec 1777 entrées dans 24 salles. Là encore, les deux précédents épisodes avaient fait bien mieux avec 4500 et 3300 spectateurs. Le podium est complété par la comédie Crash Test Aglaé avec 445 entrées dans 11 salles.

Chouquette avec Sabine Azéma reste aux pieds du podium avec 443 entrées dans 11 salles. Belle performance des Filles d'Avril de Michel Franco qui obtient la 3e meilleure moyenne par copie de la semaine avec 358 entrées dans 8 salles. Pour comparaison, la comédie #Pire soirée avec Scarlett Johansson n'attire que 155 spectateurs dans 9 salles.

Source Rentrak France

