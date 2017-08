DÉCÈS: Robert Hardy (1925–2017)

L'acteur britannique Robert Hardy est décédé. Robert Hardy trouve son premier rôle au cinéma en 1958 dans La Dernière Torpille de Joseph Pevney. Il apparaît ensuite dans L'Espion qui venait du froid de Martin Ritt, Comment j'ai gagné la guerre de Richard Lester ou Le Cercle de sang avec Joan Crawford. Durant les années 70, l'acteur s'illustre dans L'Étrangleur de la place Rillington de Richard Fleischer, Les Griffes du lion de Richard Attenborough ou encore Le Silencieux et La Gifle de Claude Pinoteau.

Il est plus tard dirigé par Kenneth Branagh (Frankenstein), Ang Lee (Raison et sentiments) ou Nikita Mikhalkov (Le Barbier de Sibérie). Plus récemment, il incarne Cornelius Fudge dans la série Harry Potter. Robert Hardy avait 91 ans.