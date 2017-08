VAMPIRE CLAY: 1eres belles images d'un film d'horreur japonais sélectionné à Toronto

Un démon d'argile, suceur de sang, dévore les occupants d'une école d'art...

Voici le pitch simple et funky de Vampire Clay, réalisé par le Japonais Sôichi Umezawa. Ce film d'horreur est le premier long métrage d'Umezawa qui s'est d'abord illustré de nombreuses fois comme maquilleur. On a remarqué récemment ses qualités de cinéaste grâce à l'anthologie ABCs of Death 2 pour laquelle il avait réalisé un court métrage jubilatoire et complètement dingue. Vampire Clay sera t-il du même tonneau ?

Ce film d'horreur vient d'être sélectionné au Festival de Toronto, dans la section Midnight Madness consacrée au cinéma de genre. Il en fera la clôture. Ce festival aura lieu du 7 au 17 septembre.

Des premières images de Vampire Clay ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !