LUCKY: gros plan sur le film avec David Lynch en compétition à Locarno

Après avoir enfumé tous ses contemporains d’une ville désertique rayée de la carte et leur avoir survécu, Lucky, un athée de 90 ans farouchement indépendant, sent que sa fin est proche; il s’engage dans une introspection qui le conduit vers l’illumination si souvent inaccessible...

Voici le pitch de Lucky, réalisé par l'Américain John Carroll Lynch. C'est la première réalisation de ce visage bien connu du cinéma américain, vu notamment dans Shutter Island, Zodiac, Gran Torino ou encore Fargo. A l'affiche de Lucky: Harry Dean Stanton, mais aussi David Lynch (avec qui John Carroll Lynch n'entretient pas de lien familial).

Ce film est diffusé ce vendredi dans le cadre de la compétition du prochain Festival de Locarno, retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images de Lucky ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

