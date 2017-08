BOX-OFFICE FRANCE: "Valerian", 3e meilleur démarrage de l'année

Valérian et la cité des mille planètes n'a pas manqué son démarrage au box-office français. Après son très lourd échec au box-office américain, le blockbuster de Luc Besson a attiré 1.640.681 spectateurs sur près de 1000 (!!!) copies. Il s'agit du troisième meilleur démarrage de l'année derrière Moi, Moche et Méchant 3 (1.928.940) et Fast & Furious 8 (1.861.108), qui bénéficiaient d'une exposition un peu moins hégémonique (877 et 713 copies). Lucy, précédent long métrage du réalisateur français, avait un peu mieux démarré encore avec 1.941.424 entrées. Le film d'animation Les As de la jungle débute plutôt mollement avec 228.475 entrées dans 363 salles. Le film d'horreur I Wish - Faites un vœu trouve son public avec 167.240 entrées dans 190 salles. Le film en costumes My Cousin Rachel tire plutôt son épingle du jeu avec 37.943 entrées dans 84 salles.

Parmi les anciennes sorties, Moi, moche et méchant 3 est à deux doigts de s'emparer de la première place au box-office annuel. Le film d'animation cumule 4.421.188 entrées en un mois d'exploitation, alors que la première place est détenue par Raid Dingue de Dany Boon qui a réalisé 4.5 millions d'entrées en fin de carrière. Le gadin de la semaine est pour la comédie La Colle (-55.5%, 148.796 entrées en 2 semaines). A une plus petite échelle, Le Caire Confidentiel (235.168 entrées en un mois) et Visages, villages (187.934 entrées en 5 semaines) poursuivent leurs belles carrières.

