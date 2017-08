Vinterbrødre (Winter Brothers) suit deux frères au travail pendant un rude hiver: leur quotidien, leurs habitudes, leurs rituels et la violente querelle qui les oppose à une autre famille.

Il s'agit de la première réalisation de Hlynur Pálmason, cinéaste d'origine islandaise. Cette production danoise, accompagnée d'un beau buzz, est diffusée ce samedi dans le cadre de la compétition du Festival de Locarno. Retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

L'étrange bande annonce de Winter Brothers a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !